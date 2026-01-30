Soirée Grillade du 13 juillet Loubès-Bernac

Soirée Grillade du 13 juillet

Place de la mairie Loubès-Bernac Lot-et-Garonne

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

13 juillet 2026

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée grillades frites suivie d’un beau feu d’artifice. Animation musicale première partie Concert Arya Pop Cover et en deuxième partie dj Sound Light Animation .

Place de la mairie Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 77 15 fabrice.lagroye@orange.fr

