Soirée Grillade du 13 juillet Loubès-Bernac lundi 13 juillet 2026.
Place de la mairie Loubès-Bernac Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
2026-07-13
Soirée grillades frites suivie d’un beau feu d’artifice. Animation musicale première partie Concert Arya Pop Cover et en deuxième partie dj Sound Light Animation .
Place de la mairie Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 77 15 fabrice.lagroye@orange.fr
