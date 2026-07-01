Fête du village Repas défarde et Bal Mairie de Mirabel et Blacons Mirabel-et-Blacons

Informations pratiques

Mirabel-et-Blacons

Fête du village Repas défarde et Bal

Mairie de Mirabel et Blacons Le village Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Retrouvez cette année encore le repas défarde du Club des Ainés, suivi d’un bal populaire organisé par la mairie avec la Cie Prelude Music.

Repas défarde, sur réservation, à 19h00 suivi du Bal populaire offert par la mairie à 22h.

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Mairie de Mirabel et Blacons Le village Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 00 66

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English :

Once again this year, join us for the Seniors’ Club’s farewell dinner, followed by a community dance organized by the town hall with the Prelude Music Company.

Dinner, by reservation only, at 7:00 p.m., followed by the community dance hosted by the town hall at 10:00 p.m.

L’événement Fête du village Repas défarde et Bal Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme