Fête du village Repas défarde et Bal Mairie de Mirabel et Blacons Mirabel-et-Blacons
lundi 20 juillet 2026 · Mairie de Mirabel et Blacons · Mirabel-et-Blacons
Informations pratiques
Mirabel-et-Blacons
Fête du village Repas défarde et Bal
Mairie de Mirabel et Blacons Le village Mirabel-et-Blacons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Retrouvez cette année encore le repas défarde du Club des Ainés, suivi d’un bal populaire organisé par la mairie avec la Cie Prelude Music.
Repas défarde, sur réservation, à 19h00 suivi du Bal populaire offert par la mairie à 22h.
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Mairie de Mirabel et Blacons Le village Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 00 66
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English :
Once again this year, join us for the Seniors’ Club’s farewell dinner, followed by a community dance organized by the town hall with the Prelude Music Company.
Dinner, by reservation only, at 7:00 p.m., followed by the community dance hosted by the town hall at 10:00 p.m.
L’événement Fête du village Repas défarde et Bal Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme