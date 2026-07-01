Visites estivales Visite des canaux de la Gervanne Mirabel-et-Blacons
mercredi 22 juillet 2026 · Mirabel-et-Blacons
Informations pratiques
Mirabel-et-Blacons
Visites estivales Visite des canaux de la Gervanne
place de la mairie Mirabel-et-Blacons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Partons à la découverte des canaux de la Gervanne ! Retrouvez, comme chaque année, les visites estivales guidées, organisées par la municipalité.
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place de la mairie Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 00 66
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English :
Let’s set out to explore the Gervanne canals! As we do every year, the town is organizing guided summer tours.
L’événement Visites estivales Visite des canaux de la Gervanne Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme