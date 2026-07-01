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AGENDA · Mirabel-et-Blacons

Visites estivales Visite des canaux de la Gervanne Mirabel-et-Blacons

mercredi 22 juillet 2026 · Mirabel-et-Blacons

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
place de la mairie
Ville
26400 Mirabel-et-Blacons
Département
Drôme
Tarif

Mirabel-et-Blacons

Visites estivales Visite des canaux de la Gervanne

place de la mairie Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Partons à la découverte des canaux de la Gervanne ! Retrouvez, comme chaque année, les visites estivales guidées, organisées par la municipalité.
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place de la mairie Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 00 66 

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English :

Let’s set out to explore the Gervanne canals! As we do every year, the town is organizing guided summer tours.

L’événement Visites estivales Visite des canaux de la Gervanne Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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