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Fête du village Saint-Benoist-sur-Mer

Fête du village Saint-Benoist-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Ville : 85540 Saint-Benoist-sur-Mer

Département : Vendée

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Benoist-sur-Mer

Fête du village

Saint-Benoist-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

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Saint-Benoist-sur-Mer 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 84 56  mairie@saintbenoistsurmer.fr

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English :

L’événement Fête du village Saint-Benoist-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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