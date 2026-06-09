Saint-Laurent-en-Brionnais

Fête du village

Agorespace Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La fête du village aura lieu ce samedi 4 juillet à l’agorespace.

Les inscriptions du concours amateurs seront prises a partie de 13h30, début du concours à 14h (60 euros à la première doublette).

A partir de 19h un repas sera servi pavé, frites, fromage et dessert, animé par COTE SCENE.

Menu enfant hot-dogs frites et dessert. .

Agorespace Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 31 46 02 brigitte.augoyard@orange.fr

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-06-09 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais