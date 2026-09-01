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AGENDA · Pont-l'Abbé

Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé

samedi 19 septembre 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Place de la République
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Fête foraine de la Tréminou

Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-19

Rendez-vous annuel pour faire le plein de sensations dans les manèges de la fête foraine !
Feu d’artifice vendredi !   .

Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Pays Bigouden

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