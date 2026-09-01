Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Fête foraine de la Tréminou

Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous annuel pour faire le plein de sensations dans les manèges de la fête foraine !

Feu d’artifice vendredi ! .

Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Pays Bigouden