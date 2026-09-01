AGENDA · Pont-l'Abbé
Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé
samedi 19 septembre 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Fête foraine de la Tréminou
Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous annuel pour faire le plein de sensations dans les manèges de la fête foraine !
Feu d’artifice vendredi ! .
Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fête foraine de la Tréminou Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Destination Pays Bigouden
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