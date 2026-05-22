Erstein

Fête foraine

place des fêtes Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-27

Gourmandise et amusements garantis pour ce week end riche en animations

Préparez-vous à faire le plein de sensations et de bonne humeur à la fête foraine d’Erstein ! Manèges, confiseries, musique et ambiance festive vous attendent pour un moment inoubliable en famille ou entre amis. Rires, frissons et barbe à papa garantis ! .

place des fêtes Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 66 55 accueil@ville-erstein.fr

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English :

Deliciousness and fun guaranteed for this weekend rich in animations

L’événement Fête foraine Erstein a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Ried