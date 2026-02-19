Fête foraine Le Mans

Fête foraine

Zone du Panorama Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-17 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Retour de la fête foraine !

Certains événements font tourner les têtes. C’est notamment le cas pour la fête foraine qui fait son retour pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Pendant deux semaines, de nombreuses attractions seront proposées. Les stands de confiserie et de barbe à papa devraient satisfaire les petits gourmands.

Du 7 au 22 mars 2026, zone du Panorama.

Horaires d’ouverture Les lundis, mardis et jeudis 17h/23h

Les mercredis et dimanches 14h/23h sauf le 22/03 14h/19h

Les vendredis 17h/1h

Les samedis 14h/1h .

Zone du Panorama Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 47 47

English :

The funfair is back!

