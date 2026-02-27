Fête foraine Rue Antoine de Saint-Exupéry Marignane

Fête foraine

Du 20/03 au 29/03/2026. Rue Antoine de Saint-Exupéry Parking du Parc Camoin Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-20

Pour la joie des enfants mais aussi celle de leurs parents, les manèges et autres attractions investissent le parking du Parc Camoin.

Petits et grands, venez nombreux, il y en a pour tous les âges !

Venez prendre place dans les autos tamponneuses, attraper le pompon, faire le plein de montées d’adrénaline et sensations fortes… Soyez tentés par le jeu de la pince, la pêche aux canards, le tir à la carabine et repartez avec une peluche, un beau lot. Laissez-vous guider par l’odeur des confiseries… .

Rue Antoine de Saint-Exupéry Parking du Parc Camoin Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11 standardmairie@ville-marignane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the joy of children but also their parents, the rides and other attractions invest the parking lot of the Camoin Park.

Young and old, come in great numbers, there is something for all ages!

L’événement Fête foraine Marignane a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Marignane