Fête foraine Mers-les-Bains
Fête foraine Mers-les-Bains vendredi 8 mai 2026.
Mers-les-Bains
Fête foraine
Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-08
Fête foraine
Fête foraine .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Funfair
L’événement Fête foraine Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Mers-les-Bains (Somme)
- Exposition Nadia GIORIA Mers-les-Bains 9 mai 2026
- PICHE – PAVILLON DES BAINS Mers Les Bains 15 mai 2026
- Concert Piche, Mers-les-Bains 16 mai 2026
- Vide-greniers Mers-les-Bains 17 mai 2026
- Portes ouvertes du Centre équestre Mers-les-Bains 24 mai 2026