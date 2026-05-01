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Fête foraine Mers-les-Bains

Fête foraine Mers-les-Bains vendredi 8 mai 2026.

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Mers-les-Bains

Fête foraine

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-08

Fête foraine
Fête foraine   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60 

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English :

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L’événement Fête foraine Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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