Mers-les-Bains

Portes ouvertes du Centre équestre

104 Rue André Dumont Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 13:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Spectacle gratuit Baptême poney Calèche Buvette.

Placement dès 15h30.

Réservation des places assises par mail evenement.mlb@gmail.com

Spectacle gratuit Baptême poney Calèche Buvette.

Placement dès 15h30.

Réservation des places assises par mail evenement.mlb@gmail.com .

104 Rue André Dumont Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 60 80 84 64 evenement.mlb@gmail.com

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English :

Free show Pony ride Horse-drawn carriage Refreshment bar.

Seating from 3:30 pm.

Seating reservations by e-mail: evenement.mlb@gmail.com

L’événement Portes ouvertes du Centre équestre Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS