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Portes ouvertes du Centre équestre Mers-les-Bains

Portes ouvertes du Centre équestre Mers-les-Bains dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 104 Rue André Dumont

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Portes ouvertes du Centre équestre

104 Rue André Dumont Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 13:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Spectacle gratuit Baptême poney Calèche Buvette.
Placement dès 15h30.
Réservation des places assises par mail evenement.mlb@gmail.com
Spectacle gratuit Baptême poney Calèche Buvette.
Placement dès 15h30.
Réservation des places assises par mail evenement.mlb@gmail.com   .

104 Rue André Dumont Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 60 80 84 64  evenement.mlb@gmail.com

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English :

Free show Pony ride Horse-drawn carriage Refreshment bar.
Seating from 3:30 pm.
Seating reservations by e-mail: evenement.mlb@gmail.com

L’événement Portes ouvertes du Centre équestre Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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