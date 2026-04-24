Portes ouvertes du Centre équestre Mers-les-Bains
Portes ouvertes du Centre équestre Mers-les-Bains dimanche 24 mai 2026.
Mers-les-Bains
Portes ouvertes du Centre équestre
104 Rue André Dumont Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 13:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Spectacle gratuit Baptême poney Calèche Buvette.
Placement dès 15h30.
Réservation des places assises par mail evenement.mlb@gmail.com
Spectacle gratuit Baptême poney Calèche Buvette.
Placement dès 15h30.
Réservation des places assises par mail evenement.mlb@gmail.com .
104 Rue André Dumont Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 60 80 84 64 evenement.mlb@gmail.com
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English :
Free show Pony ride Horse-drawn carriage Refreshment bar.
Seating from 3:30 pm.
Seating reservations by e-mail: evenement.mlb@gmail.com
L’événement Portes ouvertes du Centre équestre Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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