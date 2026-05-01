Lecture La vie devant soi de Romain Gary Mers-les-Bains

Mers-les-Bains

Lecture La vie devant soi de Romain Gary

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27 19:15:00

Date(s) :

2026-05-27

Gratuit Sur réservation.

Une lecture par Anne Le Guernec, sous le regard de Guy Pierre Couleau.

Proposé par la Comédie de Picardie dans le cadre de son partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Somme.

La vie devant soi raconte l’amour maternel et filial que se témoignent deux rescapés. Une ancienne déportée près de sa fin et un jeune garçon qu’elle a recueilli. Nous sommes à Paris, sur les hauteurs de Belleville. Gamin sans père ni mère, Momo est logé, nourri, gâté depuis ses trois ans par une femme âgée, un peu forte, madame Rosa. D’après ce qu’il raconte, Momo va sur ses 14 ans. C’est lui désormais qui veille sur Madame Rosa, sa mère adoptive mais Hitler continue de hanter les cauchemars de madame Rosa dont la santé se dégrade et qui ne se hisse jusqu’à leur 6 ème étage qu’avec difficulté. Madame Rosa est juive. Quand elle est rentrée de déportation, elle a gagné sa vie en se prostituant. Aujourd’hui retirée du trottoir, elle garde les gamins des prostituées. Dans ce quartier de Belleville à Paris, c’est l’aventure qui attend Momo…

Gratuit Sur réservation.

Une lecture par Anne Le Guernec, sous le regard de Guy Pierre Couleau.

Proposé par la Comédie de Picardie dans le cadre de son partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Somme.

La vie devant soi raconte l’amour maternel et filial que se témoignent deux rescapés. Une ancienne déportée près de sa fin et un jeune garçon qu’elle a recueilli. Nous sommes à Paris, sur les hauteurs de Belleville. Gamin sans père ni mère, Momo est logé, nourri, gâté depuis ses trois ans par une femme âgée, un peu forte, madame Rosa. D’après ce qu’il raconte, Momo va sur ses 14 ans. C’est lui désormais qui veille sur Madame Rosa, sa mère adoptive mais Hitler continue de hanter les cauchemars de madame Rosa dont la santé se dégrade et qui ne se hisse jusqu’à leur 6 ème étage qu’avec difficulté. Madame Rosa est juive. Quand elle est rentrée de déportation, elle a gagné sa vie en se prostituant. Aujourd’hui retirée du trottoir, elle garde les gamins des prostituées. Dans ce quartier de Belleville à Paris, c’est l’aventure qui attend Momo… .

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr

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English :

Free Reservations required.

A reading by Anne Le Guernec, under the eye of Guy Pierre Couleau.

Offered by the Comédie de Picardie as part of its partnership with the Bibliothèque Départementale de la Somme.

Life Ahead recounts the maternal and filial love between two survivors. A former deportee nearing the end of her life and a young boy she has taken in. We are in Paris, on the heights of Belleville. A fatherless and motherless boy, Momo has been housed, fed and spoiled since he was three years old by a strong, elderly woman, Madame Rosa. According to his story, Momo is about to turn 14. He now looks after Madame Rosa, his adoptive mother, but Hitler continues to haunt the nightmares of Madame Rosa, whose health is deteriorating and who only climbs to the 6th floor with difficulty. Madame Rosa is Jewish. When she returned from deportation, she earned her living as a prostitute. Now retired from the street, she looks after the children of prostitutes. In the Belleville district of Paris, Momo?s adventure awaits?

L’événement Lecture La vie devant soi de Romain Gary Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS