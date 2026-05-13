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Marche Nature Mers-les-Bains

Marche Nature Mers-les-Bains samedi 6 juin 2026.

Ville : 80570 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Marche Nature

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

L’Amicale des Anciens Elèves de Dargnies organise une marche nature.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Dargnies à partir de 17h00
Parcours de 10 km dans Dargnies et ses alentours
Chiens acceptés tenus en laisse
Repas sur inscription.
Menu adulte 18 € | Menu enfant (- 12ans) 6 €
Réservation jusqu’au 29 mai et n’oubliez pas vos couverts et assiettes
L’Amicale des Anciens Elèves de Dargnies organise une marche nature.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Dargnies à partir de 17h00
Parcours de 10 km dans Dargnies et ses alentours
Chiens acceptés tenus en laisse
Repas sur inscription.
Menu adulte 18 € | Menu enfant (- 12ans) 6 €
Réservation jusqu’au 29 mai et n’oubliez pas vos couverts et assiettes   .

Mers-les-Bains 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 51 83 

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English :

The Amicale des Anciens Elèves de Dargnies organizes a nature walk.
Meet at the Dargnies village hall from 5.00 pm
10 km route in and around Dargnies
Dogs allowed on leash
Meal on registration.
Adult menu: 18 ? Children’s menu (under 12): 6 ?
Reservations until May 29, and don’t forget your cutlery and plates!

L’événement Marche Nature Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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