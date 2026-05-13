Mers-les-Bains

Marche Nature

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’Amicale des Anciens Elèves de Dargnies organise une marche nature.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Dargnies à partir de 17h00

Parcours de 10 km dans Dargnies et ses alentours

Chiens acceptés tenus en laisse

Repas sur inscription.

Menu adulte 18 € | Menu enfant (- 12ans) 6 €

Réservation jusqu’au 29 mai et n’oubliez pas vos couverts et assiettes

L’Amicale des Anciens Elèves de Dargnies organise une marche nature.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Dargnies à partir de 17h00

Parcours de 10 km dans Dargnies et ses alentours

Chiens acceptés tenus en laisse

Repas sur inscription.

Menu adulte 18 € | Menu enfant (- 12ans) 6 €

Réservation jusqu’au 29 mai et n’oubliez pas vos couverts et assiettes .

Mers-les-Bains 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 51 83

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English :

The Amicale des Anciens Elèves de Dargnies organizes a nature walk.

Meet at the Dargnies village hall from 5.00 pm

10 km route in and around Dargnies

Dogs allowed on leash

Meal on registration.

Adult menu: 18 ? Children’s menu (under 12): 6 ?

Reservations until May 29, and don’t forget your cutlery and plates!

L’événement Marche Nature Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par DESTINATION LE TREPORT MERS