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Soirée Afro Latine Mers-les-Bains

Soirée Afro Latine Mers-les-Bains samedi 23 mai 2026.

Adresse : 1 Avenue des Villes Soeurs

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Soirée Afro Latine

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Gratuit
Soirée Afro Latine by Jésus.
– 21h à 22h30 Cours évolutifs Bachata (5€)
– 22h30 à 01h Soirée dansante Latino généraliste
Gratuit
Soirée Afro Latine by Jésus.
– 21h à 22h30 Cours évolutifs Bachata (5€)
– 22h30 à 01h Soirée dansante Latino généraliste   .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52 

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English :

Free
Afro Latin evening by Jésus.
– 9pm to 10:30pm: Bachata evolutionary classes (5?)
– 10:30 pm to 1 am: General Latino dance party

L’événement Soirée Afro Latine Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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