Mers-les-Bains

Soirée Afro Latine

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Gratuit

Soirée Afro Latine by Jésus.

– 21h à 22h30 Cours évolutifs Bachata (5€)

– 22h30 à 01h Soirée dansante Latino généraliste

Gratuit

Soirée Afro Latine by Jésus.

– 21h à 22h30 Cours évolutifs Bachata (5€)

– 22h30 à 01h Soirée dansante Latino généraliste .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

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English :

Free

Afro Latin evening by Jésus.

– 9pm to 10:30pm: Bachata evolutionary classes (5?)

– 10:30 pm to 1 am: General Latino dance party

L’événement Soirée Afro Latine Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION LE TREPORT MERS