Soirée Afro Latine Mers-les-Bains
Soirée Afro Latine Mers-les-Bains samedi 23 mai 2026.
Mers-les-Bains
Soirée Afro Latine
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Gratuit
Soirée Afro Latine by Jésus.
– 21h à 22h30 Cours évolutifs Bachata (5€)
– 22h30 à 01h Soirée dansante Latino généraliste
Gratuit
Soirée Afro Latine by Jésus.
– 21h à 22h30 Cours évolutifs Bachata (5€)
– 22h30 à 01h Soirée dansante Latino généraliste .
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
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English :
Free
Afro Latin evening by Jésus.
– 9pm to 10:30pm: Bachata evolutionary classes (5?)
– 10:30 pm to 1 am: General Latino dance party
L’événement Soirée Afro Latine Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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