Concert Piche, Mers-les-Bains

Concert Piche

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

34€ Sur réservation Placement debout

Révélé au grand public par ses participations à Drag Race France, Piche se distingue par son sens du spectacle et la puissance de son univers. En 2023, son premier titre Confess déclenche un véritable engouement le titre franchit en un temps record le million de streams et s’invite dans plusieurs classements des plateformes. En 2025, finaliste de la première édition All Stars, il confirme sa place d’artiste complet en fusionnant camp, pop culture, rap et engagement social.

2025 est une année charnière pour Piche. Du documentaire L’Absent, dans le cœur de Piche diffusé sur France Télévisions qui retrace son processus créatif et son chemin familial à une Cigale sold-out, elle confirme son statut de superstar. Son titre Carré cumule plus de 2 millions de streams et 600.000 vues en 4 mois un record pour un.e artiste drag français.e. La suite ? Elle annonce un Olympia pour novembre 2026 et surtout… son tout premier album à paraître cette

année !

Qu’elle soit en drag ou non, Piche joue avec les codes du masculin et du féminin pour mieux en révéler l’absurdité, souvent avec humour, toujours avec audace. Refusant toute barrière, elle incarne une génération qui revendique l’inclusivité comme horizon et l’expression de soi comme acte politique.

34€ Sur réservation Placement debout

Révélé au grand public par ses participations à Drag Race France, Piche se distingue par son sens du spectacle et la puissance de son univers. En 2023, son premier titre Confess déclenche un véritable engouement le titre franchit en un temps record le million de streams et s’invite dans plusieurs classements des plateformes. En 2025, finaliste de la première édition All Stars, il confirme sa place d’artiste complet en fusionnant camp, pop culture, rap et engagement social.

2025 est une année charnière pour Piche. Du documentaire L’Absent, dans le cœur de Piche diffusé sur France Télévisions qui retrace son processus créatif et son chemin familial à une Cigale sold-out, elle confirme son statut de superstar. Son titre Carré cumule plus de 2 millions de streams et 600.000 vues en 4 mois un record pour un.e artiste drag français.e. La suite ? Elle annonce un Olympia pour novembre 2026 et surtout… son tout premier album à paraître cette

année !

Qu’elle soit en drag ou non, Piche joue avec les codes du masculin et du féminin pour mieux en révéler l’absurdité, souvent avec humour, toujours avec audace. Refusant toute barrière, elle incarne une génération qui revendique l’inclusivité comme horizon et l’expression de soi comme acte politique. .

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

34? By reservation Standing room only

Revealed to the general public through his participation in Drag Race France, Piche stands out for his sense of showmanship and the power of his universe. In 2023, his debut track Confess set off a veritable craze: in record time, the song topped the million stream mark and made it into several platform charts. In 2025, as a finalist in the first edition of All Stars, he confirmed his place as a complete artist, fusing camp, pop culture, rap and social commitment.

2025 was a pivotal year for Piche. From the France Télévisions documentary L’Absent, dans le c?ur de Piche , which traces her creative process and her family path, to a sold-out Cigale, she confirms her superstar status. Her track Carré accumulated over 2 million streams and 600,000 views in 4 months a record for a French drag artist. What’s next? She announces an Olympia in November 2026, and above all? her very first album to be released this year!

this year!

Whether in drag or not, Piche plays with codes of masculinity and femininity to reveal their absurdity, often with humor, always with audacity. Rejecting all barriers, she embodies a generation that claims inclusivity as a horizon and self-expression as a political act.

L’événement Concert Piche Mers-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-22 par DESTINATION LE TREPORT MERS