Mers-les-Bains

Rock avec Marie et Alain Rock dance & party

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Gratuit

1h de cours de Rock suivi d’une soirée DJ Rock.

– 21h 22h Cours de Rock (1h pour apprendre, partager et s’amuser !)

– A partir de 22h DJ Rock (ambiance rock garantie pour une soirée endiablée !)

Gratuit

1h de cours de Rock suivi d’une soirée DJ Rock.

– 21h 22h Cours de Rock (1h pour apprendre, partager et s’amuser !)

– A partir de 22h DJ Rock (ambiance rock garantie pour une soirée endiablée !) .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

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English :

Free

1h Rock class followed by a DJ Rock party.

– 9pm 10pm: Rock class (1h to learn, share and have fun!)

– From 10pm: DJ Rock (guaranteed rock atmosphere for a wild evening!)

L’événement Rock avec Marie et Alain Rock dance & party Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION LE TREPORT MERS