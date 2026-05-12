Rock avec Marie et Alain Rock dance & party Mers-les-Bains
Rock avec Marie et Alain Rock dance & party Mers-les-Bains samedi 6 juin 2026.
Mers-les-Bains
Rock avec Marie et Alain Rock dance & party
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Gratuit
1h de cours de Rock suivi d’une soirée DJ Rock.
– 21h 22h Cours de Rock (1h pour apprendre, partager et s’amuser !)
– A partir de 22h DJ Rock (ambiance rock garantie pour une soirée endiablée !)
Gratuit
1h de cours de Rock suivi d’une soirée DJ Rock.
– 21h 22h Cours de Rock (1h pour apprendre, partager et s’amuser !)
– A partir de 22h DJ Rock (ambiance rock garantie pour une soirée endiablée !) .
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free
1h Rock class followed by a DJ Rock party.
– 9pm 10pm: Rock class (1h to learn, share and have fun!)
– From 10pm: DJ Rock (guaranteed rock atmosphere for a wild evening!)
L’événement Rock avec Marie et Alain Rock dance & party Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Mers-les-Bains (Somme)
- PICHE – PAVILLON DES BAINS Mers Les Bains 15 mai 2026
- Concert Piche, Mers-les-Bains 16 mai 2026
- Vide-greniers Mers-les-Bains 17 mai 2026
- Soirée Afro Latine Mers-les-Bains 23 mai 2026
- Portes ouvertes du Centre équestre Mers-les-Bains 24 mai 2026