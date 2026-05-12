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Rock avec Marie et Alain Rock dance & party Mers-les-Bains

Rock avec Marie et Alain Rock dance & party Mers-les-Bains samedi 6 juin 2026.

Adresse : 1 Avenue des Villes Soeurs

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Rock avec Marie et Alain Rock dance & party

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Gratuit
1h de cours de Rock suivi d’une soirée DJ Rock.
– 21h 22h Cours de Rock (1h pour apprendre, partager et s’amuser !)
– A partir de 22h DJ Rock (ambiance rock garantie pour une soirée endiablée !)
Gratuit
1h de cours de Rock suivi d’une soirée DJ Rock.
– 21h 22h Cours de Rock (1h pour apprendre, partager et s’amuser !)
– A partir de 22h DJ Rock (ambiance rock garantie pour une soirée endiablée !)   .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52 

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English :

Free
1h Rock class followed by a DJ Rock party.
– 9pm 10pm: Rock class (1h to learn, share and have fun!)
– From 10pm: DJ Rock (guaranteed rock atmosphere for a wild evening!)

L’événement Rock avec Marie et Alain Rock dance & party Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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