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Longe Côte Mers-les-Bains

Longe Côte Mers-les-Bains dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Esplanade du Général Leclerc

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 13 13 Tarif de base plein tarif

Mers-les-Bains

Longe Côte

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Séance de longe côte.
13€
Séance de longe côte.
13€   .

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 7 66 33 39 76  mers.clubnautique@gmail.com

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English :

Longe côte session.
13?

L’événement Longe Côte Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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