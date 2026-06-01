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Finissage de l’exposition de Nathalie Gioria Mers-les-Bains

Finissage de l’exposition de Nathalie Gioria Mers-les-Bains dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Rue Paul Doumer

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Finissage de l’exposition de Nathalie Gioria

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Un moment de convivialité pour finir l’exposition, et l’occasion de rencontrer l’artiste qui a rencontré un beau succès à Mers-les-Bains.
Tout public | Entrée libre.
Un moment de convivialité pour finir l’exposition, et l’occasion de rencontrer l’artiste qui a rencontré un beau succès à Mers-les-Bains.
Tout public | Entrée libre.   .

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46  serviceculturel@ville-merslesbains.fr

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English :

A moment of conviviality to end the exhibition, and an opportunity to meet the artist who has met with great success in Mers-les-Bains.
Free admission.

L’événement Finissage de l’exposition de Nathalie Gioria Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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