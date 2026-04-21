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Brocante Mers-les-Bains

Brocante Mers-les-Bains dimanche 7 juin 2026.

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Brocante

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Brocante au 72 rue des Canadiens
Brocante au 72 rue des Canadiens   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 84 36 12 86 

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English :

Flea market at 72 rue des Canadiens

L’événement Brocante Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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