Brocante Mers-les-Bains
Brocante Mers-les-Bains dimanche 7 juin 2026.
Mers-les-Bains
Brocante
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante au 72 rue des Canadiens
Brocante au 72 rue des Canadiens .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 84 36 12 86
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English :
Flea market at 72 rue des Canadiens
L’événement Brocante Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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