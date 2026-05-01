Mers-les-Bains

5ème édition du brevet cycliste Les Pommes de Terre Salées

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les Pommes de Terre Salées partent de Neuilly-sur-Seine, où Parmentier a fait ses premiers essais de plantations, et t’emmènent à Mers-les-Bains à travers les champs de pommes de terre et les forêts du Val-d’Oise, de la Picardie et de la Normandie.

Les parcours passent par de petites routes (et des chemins pour le gravel) et sont entièrement reconnus, avec de nombreux endroits pour se ravitailler si besoin et des gares pour rentrer, au cas où.

Pour les personnes qui résident à proximité de Mers-les-Bains, nous proposons sur le lieu du départ un endroit clos pour bivouaquer la nuit du vendredi au samedi

Les Pommes de Terre Salées partent de Neuilly-sur-Seine, où Parmentier a fait ses premiers essais de plantations, et t’emmènent à Mers-les-Bains à travers les champs de pommes de terre et les forêts du Val-d’Oise, de la Picardie et de la Normandie.

Les parcours passent par de petites routes (et des chemins pour le gravel) et sont entièrement reconnus, avec de nombreux endroits pour se ravitailler si besoin et des gares pour rentrer, au cas où.

Pour les personnes qui résident à proximité de Mers-les-Bains, nous proposons sur le lieu du départ un endroit clos pour bivouaquer la nuit du vendredi au samedi .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 43 43 69 99

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English :

Pommes de Terre Salées starts in Neuilly-sur-Seine, where Parmentier first tried his hand at planting, and takes you through the potato fields and forests of Val-d?Oise, Picardy and Normandy to Mers-les-Bains.

The routes take in small roads (and paths for the gravel) and are fully recognized, with plenty of places to refuel if necessary and stations to return to, just in case.

For those living close to Mers-les-Bains, we offer an enclosed bivouac area at the start on Friday night

L’événement 5ème édition du brevet cycliste Les Pommes de Terre Salées Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS