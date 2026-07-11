Informations pratiques

Saint-Mihiel

Fête foraine

Place du Sahara Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25

Fête foraine du 11 au 14 juillet et du 25 au 26 juillet.

Feu d’artifice le 13 juillet au soir, promenade des Dragons.Tout public

0 .

Place du Sahara Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

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English :

Fair from July 11 to 14 and July 25 to 26.

Fireworks on the evening of July 13 at the Promenade des Dragons.

L’événement Fête foraine Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-07-07 par OT COEUR DE LORRAINE