Fête foraine Saint-Mihiel
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Saint-Mihiel
Fête foraine
Place du Sahara Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25
Fête foraine du 11 au 14 juillet et du 25 au 26 juillet.
Feu d’artifice le 13 juillet au soir, promenade des Dragons.Tout public
0 .
Place du Sahara Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11
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English :
Fair from July 11 to 14 and July 25 to 26.
Fireworks on the evening of July 13 at the Promenade des Dragons.
L’événement Fête foraine Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-07-07 par OT COEUR DE LORRAINE
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