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AGENDA · Saint-Mihiel

Fête foraine Saint-Mihiel

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Mihiel

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place du Sahara
Ville
55300 Saint-Mihiel
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Saint-Mihiel

Fête foraine

Place du Sahara Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25

Fête foraine du 11 au 14 juillet et du 25 au 26 juillet.

Feu d’artifice le 13 juillet au soir, promenade des Dragons.Tout public
0  .

Place du Sahara Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fair from July 11 to 14 and July 25 to 26.

Fireworks on the evening of July 13 at the Promenade des Dragons.

L’événement Fête foraine Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-07-07 par OT COEUR DE LORRAINE

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