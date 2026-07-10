Fête Halloween à la médiathèque avec tes amis ! Médiathèque Violette Leduc Paris
samedi 31 octobre 2026 · Médiathèque Violette Leduc · Paris
Informations pratiques
Venez trembler dans les murs de la médiathèque… on vous prépare une soirée de l’enfer avec au programme jeu du loup garou, bonbons et film d’horreur ! ♂️
Restez connecté : en septembre, vous pourrez voter pour le film de la soirée !
À partir de 12 ans. Gratuit sur inscription au 01 55 25 80 20 ou mediatheque.violette-leduc@paris.fr
Rendez-vous à la médiathèque le soir d’halloween, pour se faire peur et avoir peur…
Le samedi 31 octobre 2026
de 18h00 à 21h30
gratuit
Réservation obligatoire
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T19:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T18:00:00+02:00_2026-10-31T21:30:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?locale=fr_FR
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