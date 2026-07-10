Fête Halloween à la médiathèque avec tes amis ! Médiathèque Violette Leduc Paris

Informations pratiques

Venez trembler dans les murs de la médiathèque… on vous prépare une soirée de l’enfer avec au programme jeu du loup garou, bonbons et film d’horreur ! ‍♂️​ ​ ​

Restez connecté : en septembre, vous pourrez voter pour le film de la soirée !

À partir de 12 ans. Gratuit sur inscription au 01 55 25 80 20 ou mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Rendez-vous à la médiathèque le soir d’halloween, pour se faire peur et avoir peur…

Le samedi 31 octobre 2026

de 18h00 à 21h30

gratuit

Réservation obligatoire

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T19:00:00+01:00

fin : 2026-10-31T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T18:00:00+02:00_2026-10-31T21:30:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?locale=fr_FR



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