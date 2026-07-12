Informations pratiques

Béziers

FÊTE JUIVE DE HANOUKA

19 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Immersion dans les fêtes juives histoire, traditions, présentation de la table de fête. Puis visite de la synagogue, du mikvé (bain rituel). La visite se termine par une dégustation de vin casher et un partage de spécialités de fête.

Cette visite inédite vous offre une immersion dans l’univers du Judaïsme, au rythme de la fête juive de Hannouka. Grâce à l’association Mémoire juive de Béziers, vous découvrirez son histoire, ses traditions, la présentation de la table de fête, et les remarquables collections d’objets de culte. La visite de la synagogue, du mikvé (bain rituel) ainsi que la présentation des rouleaux de la Torah donneront un caractère exceptionnel à cette visite qui se terminera par une dégustation de vin casher et un partage de spécialités de fête. .

19 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : FÊTE JUIVE DE HANOUKA

An immersion in Jewish holidays: history, traditions, and a presentation of the holiday table. Followed by a tour of the synagogue and the mikveh (ritual bath). The tour concludes with a kosher wine tasting and a sharing of holiday specialties.

L’événement FÊTE JUIVE DE HANOUKA Béziers a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34