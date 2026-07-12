FÊTE JUIVE DE HANOUKA Béziers
dimanche 13 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FÊTE JUIVE DE HANOUKA
19 place Pierre Sémard Béziers Hérault
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Immersion dans les fêtes juives histoire, traditions, présentation de la table de fête. Puis visite de la synagogue, du mikvé (bain rituel). La visite se termine par une dégustation de vin casher et un partage de spécialités de fête.
Cette visite inédite vous offre une immersion dans l’univers du Judaïsme, au rythme de la fête juive de Hannouka. Grâce à l’association Mémoire juive de Béziers, vous découvrirez son histoire, ses traditions, la présentation de la table de fête, et les remarquables collections d’objets de culte. La visite de la synagogue, du mikvé (bain rituel) ainsi que la présentation des rouleaux de la Torah donneront un caractère exceptionnel à cette visite qui se terminera par une dégustation de vin casher et un partage de spécialités de fête. .
19 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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English : FÊTE JUIVE DE HANOUKA
An immersion in Jewish holidays: history, traditions, and a presentation of the holiday table. Followed by a tour of the synagogue and the mikveh (ritual bath). The tour concludes with a kosher wine tasting and a sharing of holiday specialties.
L’événement FÊTE JUIVE DE HANOUKA Béziers a été mis à jour le 2026-07-07 par 34 ADT34
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