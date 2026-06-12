FÊTE LOCALE À MAZÈRES-SUR-SALAT Mazères-sur-Salat
FÊTE LOCALE À MAZÈRES-SUR-SALAT Mazères-sur-Salat vendredi 3 juillet 2026.
Mazères-sur-Salat
FÊTE LOCALE À MAZÈRES-SUR-SALAT
PLACE DU VILLAGE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Fête locale à Mazères-sur-Salat, 3 jours de convivialité, de fête et de bonne humeur !
Vendredi 3 juillet
14h Pétanque en doublette
Apéritif animé par Jerem
20h Repas cochon de lait à la broche
Apportez vos couverts !
23h Soirée animé par le podium LE DECIBEL
Samedi 4 juillet
8h-18h Vide grenier
14h30 Pétanque en triplette
18h Messe à l’église du village
20h Apéro Tapas préparé par le comité
23h Bal Disco avec le podium ARTEMIS
Dimanche 5 juillet
11h45 Dépôt de gerbes au monument aux morts
12h Apéro concert au café des sports animé par MELANIE ABADIE
19h Food-Truck de Nora pour vous régaler
21h Soirée animé par le comité pour clôturer le week-end
Tout au long du week-end vous retrouverez également
Des jeux pour enfants, un rallye photos pour enfants et une pesée de jambon. 22 .
PLACE DU VILLAGE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie mazeres31fete@gmail.com
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English :
Local Festival in Mazères-sur-Salat: 3 days of fun, festivities, and good cheer!
L’événement FÊTE LOCALE À MAZÈRES-SUR-SALAT Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE