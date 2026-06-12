Mazères-sur-Salat

FÊTE LOCALE À MAZÈRES-SUR-SALAT

PLACE DU VILLAGE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Fête locale à Mazères-sur-Salat, 3 jours de convivialité, de fête et de bonne humeur !

Vendredi 3 juillet

14h Pétanque en doublette

Apéritif animé par Jerem

20h Repas cochon de lait à la broche

Apportez vos couverts !

23h Soirée animé par le podium LE DECIBEL

Samedi 4 juillet

8h-18h Vide grenier

14h30 Pétanque en triplette

18h Messe à l’église du village

20h Apéro Tapas préparé par le comité

23h Bal Disco avec le podium ARTEMIS

Dimanche 5 juillet

11h45 Dépôt de gerbes au monument aux morts

12h Apéro concert au café des sports animé par MELANIE ABADIE

19h Food-Truck de Nora pour vous régaler

21h Soirée animé par le comité pour clôturer le week-end

Tout au long du week-end vous retrouverez également

Des jeux pour enfants, un rallye photos pour enfants et une pesée de jambon. 22 .

PLACE DU VILLAGE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie mazeres31fete@gmail.com

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English :

Local Festival in Mazères-sur-Salat: 3 days of fun, festivities, and good cheer!

L’événement FÊTE LOCALE À MAZÈRES-SUR-SALAT Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE