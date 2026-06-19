Fête locale de la rosière Sallebœuf
Fête locale de la rosière Sallebœuf vendredi 3 juillet 2026.
Sallebœuf
Fête locale de la rosière
Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 08:30:00
fin : 2026-07-05 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
La Fête de la Rosière de Sallebœuf est un rendez-vous incontournable placé sous le signe du partage, de la tradition et de la convivialité. Pendant trois jours, habitants et visiteurs se retrouvent pour célébrer la vie locale à travers de nombreuses animations, des moments gourmands, des spectacles, des activités pour tous les âges et des temps forts empreints d’émotion. Cette manifestation rassemble les générations dans une ambiance festive et chaleureuse, avant de s’achever en beauté avec un spectaculaire feu d’artifice. .
Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 62 82 70 salleboeufenfete@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête locale de la rosière
L’événement Fête locale de la rosière Sallebœuf a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Sallebœuf (Gironde)
- Un été 100% gaming ! Médiathèque La Source Sallebœuf 1 juillet 2026
- Soirée les pieds dans les vignes Domaine de Milon Sallebœuf 2 juillet 2026
- Vide-greniers Sallebœuf 5 juillet 2026
- Atelier créatif Les petits mondes en papier Médiathèque La Source Sallebœuf 8 juillet 2026
- Atelier créatif Les petits mondes sur galets Médiathèque La Source Sallebœuf 9 juillet 2026