Sallebœuf

Fête locale de la rosière

Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 08:30:00

fin : 2026-07-05 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

La Fête de la Rosière de Sallebœuf est un rendez-vous incontournable placé sous le signe du partage, de la tradition et de la convivialité. Pendant trois jours, habitants et visiteurs se retrouvent pour célébrer la vie locale à travers de nombreuses animations, des moments gourmands, des spectacles, des activités pour tous les âges et des temps forts empreints d’émotion. Cette manifestation rassemble les générations dans une ambiance festive et chaleureuse, avant de s’achever en beauté avec un spectaculaire feu d’artifice. .

Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 62 82 70 salleboeufenfete@gmail.com

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English : Fête locale de la rosière

L’événement Fête locale de la rosière Sallebœuf a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de l’Entre-deux-Mers