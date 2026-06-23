Soirée les pieds dans les vignes Domaine de Milon Sallebœuf

Sallebœuf

Soirée les pieds dans les vignes

Domaine de Milon 47 Avenue de Vacquey Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Après le succès de nos précédentes soirées, nous avons le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guinguette au cœur des vignes au profit de l’association Espace Danse Salleboeuf Jazz Walk FSH. Ils nous feront même l’honneur d’une représentation au cours de la soirée. Une partie des bénéfices de la soirée sera reversée à l’association afin de soutenir ses activités. L’ambiance sera assurée par La band’à l’envers pour une soirée festive et conviviale. Au programme restauration sur place avec des assiettes de tapas mais aussi des grillades (entrecôte, magret de canard, cœur de canard) pour les plus gourmands. Pour la touche sucrée un stand de pâtisseries tenu par l’association Espace danse de Salleboeuf, avec des crêpes, pâtisseries et salades de fruits. Le Domaine de Milon fournit les boissons avec ses crémant, blanc, rosé et rouge. .

Domaine de Milon 47 Avenue de Vacquey Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 50 70 46

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English : Soirée les pieds dans les vignes

L’événement Soirée les pieds dans les vignes Sallebœuf a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de l’Entre-deux-Mers