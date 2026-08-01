Informations pratiques

Maubourguet

Fête locale de Maubourguet

Village MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

Cet été, Maubourguet vous invite à vivre 4 jours de fête hauts en couleur, de convivialité et de traditions ! Un rendez-vous convivial à vivre seul, en famille ou entre amis.

Programme

Vendredi 21 août

14h Concours de pétanque

15h Compétition de natation

19h Ouverture des fêtes

19h30 23h Nuit des Bandas

22h Nuit des Regards

23h Bal avec l’orchestre TNT

Samedi 22 août

14h Concours de pétanque

14h30 Ateliers gratuits au stade du Bouscarret plongée sous-marine, canoë-kayak, tir à l’arc,

ateliers d’illustration, d’aérogravure, de peinture, de modelage et atelier créatif. Goûter offert.

15h Matchs de préparation Fédérale 1 au stade du Bouscarret

20h Inter-quartiers maubourguétois aux arènes.

20h30 Bodega des Rencontres au Centre culturel, animation avec la banda EMPG Plaisance

23h Grand bal avec l’orchestre ADN.

À partir de minuit Déambulation musicale avec DJ

Dimanche 23 août

11h Capéa aux arènes Pierre Balao.

13h Repas de l’Aficion.

14h Concours de pétanque (triplettes licenciés) Challenge Zurfluh.

17h30 Vente aux enchères publiques au Centre culturel au profit de la Fondation Frédéric Gaillanne.

18h30 Grande novillada sans picador.

20h30 Bodega des Rencontres avec restauration et animation musicale par Old Red Shoes.

23h Bal avec l’orchestre Maxime Lewis.

Fête foraine.

Lundi 24 août

14h Concours de pétanque

15h à 18h Animations gratuites pour les enfants sur les Allées Larbanès

16h30 Spectacle de magie

21h30 Course Landaise comptant pour le Challenge de l’Armagnac

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Village MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 mairie@ville-maubourguet.fr

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English :

This summer, Maubourguet invites you to enjoy four days of colorful festivities, camaraderie, and traditions! A fun event to enjoy on your own, with family, or with friends.

Schedule:

Friday, August 21:

2:00 p.m.: Petanque tournament

3:00 p.m.: Swimming competition

7:00 p.m.: Festival opening

7:30 PM 11:00 PM: Night of the Bandas

10:00 PM: Night of the Regards

11:00 PM: Dance with the TNT Orchestra

Saturday, August 22

2:00 PM: Petanque tournament

2:30 PM: Free workshops at the Bouscarret Stadium: scuba diving, canoeing and kayaking, archery,

illustration, airbrushing, painting, modeling, and a creative workshop. Complimentary refreshments.

3:00 p.m.: Federal 1 preseason matches at the Bouscarret Stadium

8:00 p.m.: Maubourg neighborhood tournament at the Arènes.

8:30 p.m.: Bodega des Rencontres at the Cultural Center, featuring the EMPG Plaisance band

11:00 p.m.: Grand Ball with the ADN orchestra.

Starting at midnight: Musical parade with a DJ

Sunday, August 23

11:00 a.m.: Capé at the Pierre Balao bullring.

1:00 p.m.: Aficion lunch.

2:00 p.m.: Petanque tournament (licensed triplets) Zurfluh Challenge.

5:30 p.m.: Public auction at the Cultural Center to benefit the Frédéric Gaillanne Foundation.

6:30 p.m.: Grand novillada without a picador.

8:30 p.m.: Bodega des Rencontres with food and musical entertainment by Old Red Shoes.

11:00 p.m.: Dance with the Maxime Lewis Orchestra.

Fairground festivities.

Monday, August 24

2:00 p.m.: Petanque tournament

3:00 p.m. 6:00 p.m.: Free activities for children on the Allées Larbanès

4:30 p.m.: Magic show

9:30 p.m.: Course Landaise, counting toward the Armagnac Challenge

L’événement Fête locale de Maubourguet Maubourguet a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65