Fête Locale, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur

Informations pratiques

Fête Locale 24 – 26 juillet Saint-Sauveur Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T18:30:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-26T10:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00

Cette année, la fête locale vibrera au rythme du Brésil !

Ce sera également la 25e édition des Foulées de Saint-Sauveur, course emblématique qui a rassemblé des générations de coureurs, dans une ambiance conviviale et festive ! Deux courses de 5 et 10 kms ainsi que la traditionnelle course des enfants ! Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire via ChronoStart.

Au programme notamment :

La soirée du vendredi soir sera animée par l’Orchestre de Michel.

Samedi soir, venez nombreux au repas spectacle animé par MEU BRASIL. Vous pouvez réserver dès maintenant votre repas ! (bon de réservation disponible sur le site internet de la commune via le lien ci-dessous)

Le dimanche, grand feu d’artifice à 23h, puis soirée animée par l’Orchestre Starnight.

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Cette année, la fête locale vibrera au rythme du Brésil !

Comité des fêtes de St-Sauveur