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Fête locale VIELLE-AURE Vielle-Aure

Fête locale VIELLE-AURE Vielle-Aure samedi 15 août 2026.

Lieu : VIELLE-AURE

Adresse : HALLE

Ville : 65170 Vielle-Aure

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 15 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif :

Vielle-Aure

Fête locale

VIELLE-AURE HALLE Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15

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VIELLE-AURE HALLE Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00  vielle-aure@pyrenees2vallees.com

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English :

L’événement Fête locale Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-08 par HPTE|CDT65

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