Le grand raid des Pyrénées VIELLE-AURE Vielle-Aure

Vielle-Aure

Le grand raid des Pyrénées

VIELLE-AURE Place du village Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-19

Mercredi 19 août 2026

13h-18h Vielle-Aure, chapiteau Retrait des dossards pour le Tour de la Géla, le Tour du Bastan et le Tour du Moudang

18h30 Vielle-Aure, Centre de vacances Eterlou Briefing pour le Tour de la Géla, le Tour du Bastan et le Tour du Moudang

Jeudi 20 août 2026

4h30 Saint-Lary, Parking camping-car chemin de Vielle-Aure départ des navettes d’acheminement pour le départ du Tour du Moudang

5h30 Piau, centre de la station départ du Tour du Moudang

6h15 Saint-Lary, Parking télécabine départ de la télécabine d’acheminement pour le départ du Tour du Bastan

7h00 Saint-Lary, Pla d’Adet départ du Tour du Bastan

7h30 Saint-Lary, Parking camping-car chemin de Vielle-Aure départ des navettes d’acheminement pour le départ du Tour de la Géla

8h30 Piau, centre de la station départ du Tour de la Géla

9h-13h00 Vielle-Aure, préau de l’école dépôt des sacs base vie Ultra Tour Solo et Tour des Cirques

9h-12h Vielle-Aure, chapiteau retrait des dossards pour le Tour des Cirques et de l’Ultra Tour Solo

13h-18h Vielle-Aure, chapiteau retrait des dossards pour le Tour du Néouvielle et l’Ultra Tour relais

15h00-21h00 Vielle-Aure, préau de l’école dépôt des sacs base vie Ultra Tour Solo et Tour des Cirques

18h30 Vielle-Aure, centre de vacances Eterlou briefing pour l’Ultra solo et relais, le Tour des cirques et le Tour du Néouvielle

16h00 21h00 Piau navettes retour du Tour de la Gela (toutes les 1h30)

17h00 18h00 Piau podiums, remise des trophées du Tour de la Géla

20h00-21h00 Vielle-Aure podiums, remise des trophées du Tour du Bastan et du Tour Du Moudang

Vendredi 21 août 2026

5h00 Vielle-Aure départ de l’Ultra solo et relais

6h00 Saint-Lary, Parking camping-car chemin de Vielle-Aure départ des navettes d’acheminement pour le départ du Tour des Cirques

7h00 Piau, centre de la station départ du Tour des Cirques

8h00 Saint-Lary départ du Tour du Néouvielle

13h-18h Vielle-Aure, chapiteau retrait des dossards du Tour des Lacs

18h30 Vielle-Aure, centre de vacances Eterlou Briefing Tour Des Lacs

20h00-21h00 Vielle-Aure podiums, remise des trophées du Tour Du Néouvielle

Samedi 22 août 2026

5h00 Vielle-Aure départ du Tour des Lacs

19h00-24h00 Vielle-Aure, préau de l’école retrait des sacs base vie de l’Ultra solo et du Tour des Cirques.

Dimanche 23 août 2026

7h00-12h00 Vielle-Aure retrait des sacs base vie au préau de l’école

10h00-12h00 Vielle-Aure podiums, remise des trophées Ultra Tour solo et relais, Tour des Cirques et Tour des Lacs

12h15-14h30 Vielle-Aure, chapiteau buffet champêtre de fin d’édition.

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VIELLE-AURE Place du village Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 contact@grandraidpyrenees.com

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English :

Wednesday, August 19, 2026

1pm-6pm ? Vielle-Aure, marquee: Bib number collection for the Tour de la Géla, Tour du Bastan and Tour du Moudang

18h30 ? Vielle-Aure, Centre de vacances Eterlou: Briefing for Tour de la Géla, Tour du Bastan and Tour du Moudang

Thursday, August 20, 2026

4h30 ? Saint-Lary, Caravan park on chemin de Vielle-Aure: departure of shuttle buses for the Tour du Moudang start

5h30 ? Piau, resort center: Tour du Moudang departure

6h15 ? Saint-Lary, Parking télécabine: departure of the gondola for the Tour du Bastan

7h00 ? Saint-Lary, Pla d?Adet: start of Tour du Bastan

7h30 ? Saint-Lary, Camping-car parking chemin de Vielle-Aure: departure of the shuttle buses for the Tour de la Géla

8h30 ? Piau, resort center: start of Tour de la Géla

9am-1.00pm ? Vielle-Aure, school courtyard: Ultra Tour Solo and Tour des Cirques life-base bag drop-off

9am-12pm ? Vielle-Aure, marquee: number bib pick-up for Tour des Cirques and Ultra Tour Solo

1pm-6pm ? Vielle-Aure, marquee: race number collection for Tour du Néouvielle and Ultra Tour Relay

3pm-9pm ? Vielle-Aure, préau de l’école: Ultra Tour Solo and Tour des Cirques life base bag drop-off

18h30 ? Vielle-Aure, Eterlou vacation center: briefing for Ultra Tour Solo and relay, Tour des cirques and Tour du Néouvielle

4:00 pm ? 9:00 pm ? Piau: return shuttles from Tour de la Gela (every 1h30)

17h00 ? 18h00 ? Piau: podiums, presentation of Tour de la Gela trophies

8:00-9:00 pm: Vielle-Aure: podiums, presentation of Tour du Bastan and Tour Du Moudang trophies

Friday, August 21, 2026

5h00 ? Vielle-Aure: Ultra solo and relay start

6h00 ? Saint-Lary, caravan park on chemin de Vielle-Aure: shuttle buses depart for the Tour des Cirques start

7h00 ? Piau, resort center: start of Tour des Cirques

8h00 ? Saint-Lary: departure of Tour du Néouvielle

1pm-6pm ? Vielle-Aure, marquee: Tour des Lacs race number collection

18h30 ? Vielle-Aure, Eterlou vacation center: Tour des Lacs briefing

8:00-9:00 pm: Vielle-Aure: podiums, presentation of Tour Du Néouvielle trophies

Saturday, August 22, 2026

5h00 ? Vielle-Aure: Tour des Lacs start

19h00-24h00 ? Vielle-Aure, school courtyard: collection of bags for the Ultra solo and Tour des Cirques.

Sunday, August 23, 2026

7.00am-12.00pm ? Vielle-Aure: collection of base life bags in the school yard

10h00-12h00 ? Vielle-Aure: podiums, presentation of Ultra Tour solo and relay, Tour des Cirques and Tour des Lacs trophies

12.15pm-2.30pm ? Vielle-Aure, marquee: end-of-race country-style buffet.

L’événement Le grand raid des Pyrénées Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-24 par HPTE|CDT65