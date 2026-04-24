Le grand raid des Pyrénées VIELLE-AURE Vielle-Aure
Le grand raid des Pyrénées VIELLE-AURE Vielle-Aure mercredi 19 août 2026.
Vielle-Aure
Le grand raid des Pyrénées
VIELLE-AURE Place du village Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-19
Mercredi 19 août 2026
13h-18h Vielle-Aure, chapiteau Retrait des dossards pour le Tour de la Géla, le Tour du Bastan et le Tour du Moudang
18h30 Vielle-Aure, Centre de vacances Eterlou Briefing pour le Tour de la Géla, le Tour du Bastan et le Tour du Moudang
Jeudi 20 août 2026
4h30 Saint-Lary, Parking camping-car chemin de Vielle-Aure départ des navettes d’acheminement pour le départ du Tour du Moudang
5h30 Piau, centre de la station départ du Tour du Moudang
6h15 Saint-Lary, Parking télécabine départ de la télécabine d’acheminement pour le départ du Tour du Bastan
7h00 Saint-Lary, Pla d’Adet départ du Tour du Bastan
7h30 Saint-Lary, Parking camping-car chemin de Vielle-Aure départ des navettes d’acheminement pour le départ du Tour de la Géla
8h30 Piau, centre de la station départ du Tour de la Géla
9h-13h00 Vielle-Aure, préau de l’école dépôt des sacs base vie Ultra Tour Solo et Tour des Cirques
9h-12h Vielle-Aure, chapiteau retrait des dossards pour le Tour des Cirques et de l’Ultra Tour Solo
13h-18h Vielle-Aure, chapiteau retrait des dossards pour le Tour du Néouvielle et l’Ultra Tour relais
15h00-21h00 Vielle-Aure, préau de l’école dépôt des sacs base vie Ultra Tour Solo et Tour des Cirques
18h30 Vielle-Aure, centre de vacances Eterlou briefing pour l’Ultra solo et relais, le Tour des cirques et le Tour du Néouvielle
16h00 21h00 Piau navettes retour du Tour de la Gela (toutes les 1h30)
17h00 18h00 Piau podiums, remise des trophées du Tour de la Géla
20h00-21h00 Vielle-Aure podiums, remise des trophées du Tour du Bastan et du Tour Du Moudang
Vendredi 21 août 2026
5h00 Vielle-Aure départ de l’Ultra solo et relais
6h00 Saint-Lary, Parking camping-car chemin de Vielle-Aure départ des navettes d’acheminement pour le départ du Tour des Cirques
7h00 Piau, centre de la station départ du Tour des Cirques
8h00 Saint-Lary départ du Tour du Néouvielle
13h-18h Vielle-Aure, chapiteau retrait des dossards du Tour des Lacs
18h30 Vielle-Aure, centre de vacances Eterlou Briefing Tour Des Lacs
20h00-21h00 Vielle-Aure podiums, remise des trophées du Tour Du Néouvielle
Samedi 22 août 2026
5h00 Vielle-Aure départ du Tour des Lacs
19h00-24h00 Vielle-Aure, préau de l’école retrait des sacs base vie de l’Ultra solo et du Tour des Cirques.
Dimanche 23 août 2026
7h00-12h00 Vielle-Aure retrait des sacs base vie au préau de l’école
10h00-12h00 Vielle-Aure podiums, remise des trophées Ultra Tour solo et relais, Tour des Cirques et Tour des Lacs
12h15-14h30 Vielle-Aure, chapiteau buffet champêtre de fin d’édition.
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VIELLE-AURE Place du village Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 00 contact@grandraidpyrenees.com
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English :
Wednesday, August 19, 2026
1pm-6pm ? Vielle-Aure, marquee: Bib number collection for the Tour de la Géla, Tour du Bastan and Tour du Moudang
18h30 ? Vielle-Aure, Centre de vacances Eterlou: Briefing for Tour de la Géla, Tour du Bastan and Tour du Moudang
Thursday, August 20, 2026
4h30 ? Saint-Lary, Caravan park on chemin de Vielle-Aure: departure of shuttle buses for the Tour du Moudang start
5h30 ? Piau, resort center: Tour du Moudang departure
6h15 ? Saint-Lary, Parking télécabine: departure of the gondola for the Tour du Bastan
7h00 ? Saint-Lary, Pla d?Adet: start of Tour du Bastan
7h30 ? Saint-Lary, Camping-car parking chemin de Vielle-Aure: departure of the shuttle buses for the Tour de la Géla
8h30 ? Piau, resort center: start of Tour de la Géla
9am-1.00pm ? Vielle-Aure, school courtyard: Ultra Tour Solo and Tour des Cirques life-base bag drop-off
9am-12pm ? Vielle-Aure, marquee: number bib pick-up for Tour des Cirques and Ultra Tour Solo
1pm-6pm ? Vielle-Aure, marquee: race number collection for Tour du Néouvielle and Ultra Tour Relay
3pm-9pm ? Vielle-Aure, préau de l’école: Ultra Tour Solo and Tour des Cirques life base bag drop-off
18h30 ? Vielle-Aure, Eterlou vacation center: briefing for Ultra Tour Solo and relay, Tour des cirques and Tour du Néouvielle
4:00 pm ? 9:00 pm ? Piau: return shuttles from Tour de la Gela (every 1h30)
17h00 ? 18h00 ? Piau: podiums, presentation of Tour de la Gela trophies
8:00-9:00 pm: Vielle-Aure: podiums, presentation of Tour du Bastan and Tour Du Moudang trophies
Friday, August 21, 2026
5h00 ? Vielle-Aure: Ultra solo and relay start
6h00 ? Saint-Lary, caravan park on chemin de Vielle-Aure: shuttle buses depart for the Tour des Cirques start
7h00 ? Piau, resort center: start of Tour des Cirques
8h00 ? Saint-Lary: departure of Tour du Néouvielle
1pm-6pm ? Vielle-Aure, marquee: Tour des Lacs race number collection
18h30 ? Vielle-Aure, Eterlou vacation center: Tour des Lacs briefing
8:00-9:00 pm: Vielle-Aure: podiums, presentation of Tour Du Néouvielle trophies
Saturday, August 22, 2026
5h00 ? Vielle-Aure: Tour des Lacs start
19h00-24h00 ? Vielle-Aure, school courtyard: collection of bags for the Ultra solo and Tour des Cirques.
Sunday, August 23, 2026
7.00am-12.00pm ? Vielle-Aure: collection of base life bags in the school yard
10h00-12h00 ? Vielle-Aure: podiums, presentation of Ultra Tour solo and relay, Tour des Cirques and Tour des Lacs trophies
12.15pm-2.30pm ? Vielle-Aure, marquee: end-of-race country-style buffet.
L’événement Le grand raid des Pyrénées Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-24 par HPTE|CDT65
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