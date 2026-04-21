Ouverture de l’église de Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure
Ouverture de l’église de Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure mercredi 19 août 2026.
Vielle-Aure
Ouverture de l’église de Vielle-Aure
VIELLE-AURE Eglise Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 13:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Classé Monument Historique, cet édifice, halte des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, présente une architecture romane très caractéristique.
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. .
VIELLE-AURE Eglise Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Classified as a historical monument, this building, a stopover for pilgrims on their way to Santiago de Compostela, has a very characteristic Romanesque architecture.
L’événement Ouverture de l’église de Vielle-Aure Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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