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Ouverture de l’église de Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure

Ouverture de l’église de Vielle-Aure VIELLE-AURE Vielle-Aure mercredi 19 août 2026.

Lieu : VIELLE-AURE

Adresse : Eglise

Ville : 65170 Vielle-Aure

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit

Vielle-Aure

Ouverture de l’église de Vielle-Aure

VIELLE-AURE Eglise Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 13:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Classé Monument Historique, cet édifice, halte des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, présente une architecture romane très caractéristique.
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.   .

VIELLE-AURE Eglise Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

Classified as a historical monument, this building, a stopover for pilgrims on their way to Santiago de Compostela, has a very characteristic Romanesque architecture.

L’événement Ouverture de l’église de Vielle-Aure Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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