AGENDA · Vielle-Aure
Marché des producteurs Sous la halle Vielle-Aure
mardi 18 août 2026 · Sous la halle · Vielle-Aure
Informations pratiques
Vielle-Aure
Marché des producteurs
Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Tous les mardis matin:
Sous la halle, venez à la rencontre des producteurs locaux.
.
Sous la halle Place de la Fontaine Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 58 93
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English :
Every Tuesday morning:
Under the hall, come and meet the local producers.
L’événement Marché des producteurs Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-07-14 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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