Fête locale Villefranque
samedi 1 août 2026 · Villefranque
Informations pratiques
Villefranque
Fête locale
VILLEFRANQUE Villefranque Hautes-Pyrénées
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Fête de Villefranque une journée de jeux, de gourmandise et de convivialité !
Bloquez votre date ! Le samedi 1er août 2026, le village de Villefranque vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle fête locale, chaleureusement orchestrée par le Comité des fêtes.
Conçue pour réunir toutes les générations, cette journée promet un beau moment de partage en famille ou entre amis. Au programme des jeux amusants pour petits et grands, un apéritif offert, un délicieux repas champêtre et une belle ambiance musicale pour rythmer votre soirée !
Le programme de la journée
Dès 17h00 jeux pour tous
Profitez d’un après-midi récréatif avec une multitude d’animations et de jeux ouverts à tous
L’incontournable tir à la corde
Le fameux chamboule-tout
Des parties de ping-pong et bien d’autres surprises !
À partir de 19h00 apéritif et soirée festive
19h00 Apéritif du Maire pour lancer la soirée dans la convivialité.
19h30 Grand repas festif animé par une douce ambiance musicale.
Côté table le menu du repas
Pour régaler l’ensemble des convives, le Comité des fêtes vous a concocté un repas simple, généreux et savoureux
Un grand buffet d’entrées
De délicieuses grillades cuites à la perfection
Une sélection de fromages
Une salade de fruits fraîche et colorée
Petit conseil pratique N’oubliez pas d’apporter vos propres couverts !
Tarifs 15 € par personne / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Organisateur Comité des Fêtes de Villefranque (informations complémentaires disponibles sur l’application PanneauPocket)
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VILLEFRANQUE Villefranque 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 49 62 mairievillefranque@wanadoo.fr
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English :
Villefranque Festival: A Day of Games, Delicious Food, and Fun!
Mark your calendars! On Saturday, August 1, 2026, the village of Villefranque invites you to its traditional local festival, warmly organized by the Festival Committee.
Designed to bring together people of all ages, this day promises a wonderful time spent with family or friends. On the agenda: fun games for young and old, a complimentary aperitif, a delicious picnic-style meal, and great live music to set the tone for your evening!
The Day’s Schedule
Starting at 5:00 PM: games for everyone
Enjoy a fun-filled afternoon with a variety of activities and games open to everyone:
The classic tug-of-war
The famous coconut toss
Ping-pong matches and many other surprises!
%C0 Starting at 7:00 p.m.: Cocktails and a festive evening
7:00 p.m.: Cocktails hosted by the Mayor to kick off the evening in a friendly atmosphere.
7:30 PM: A grand festive dinner accompanied by soft background music.
At the table: the dinner menu
To treat all our guests, the Festival Committee has put together a simple, hearty, and delicious meal:
A large buffet of appetizers
Delicious grilled meats cooked to perfection
A selection of cheeses
A fresh and colorful fruit salad
A handy tip: Don’t forget to bring your own cutlery!
Prices: 15 € per person / Free for children under 12
Organizer: Villefranque Festival Committee (additional information available on the PanneauPocket app)
L’événement Fête locale Villefranque a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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