Informations pratiques

Villefranque

Fête locale

VILLEFRANQUE Villefranque Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Fête de Villefranque une journée de jeux, de gourmandise et de convivialité !

Bloquez votre date ! Le samedi 1er août 2026, le village de Villefranque vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle fête locale, chaleureusement orchestrée par le Comité des fêtes.

Conçue pour réunir toutes les générations, cette journée promet un beau moment de partage en famille ou entre amis. Au programme des jeux amusants pour petits et grands, un apéritif offert, un délicieux repas champêtre et une belle ambiance musicale pour rythmer votre soirée !

Le programme de la journée

Dès 17h00 jeux pour tous

Profitez d’un après-midi récréatif avec une multitude d’animations et de jeux ouverts à tous

L’incontournable tir à la corde

Le fameux chamboule-tout

Des parties de ping-pong et bien d’autres surprises !

À partir de 19h00 apéritif et soirée festive

19h00 Apéritif du Maire pour lancer la soirée dans la convivialité.

19h30 Grand repas festif animé par une douce ambiance musicale.

Côté table le menu du repas

Pour régaler l’ensemble des convives, le Comité des fêtes vous a concocté un repas simple, généreux et savoureux

Un grand buffet d’entrées

De délicieuses grillades cuites à la perfection

Une sélection de fromages

Une salade de fruits fraîche et colorée

Petit conseil pratique N’oubliez pas d’apporter vos propres couverts !

Tarifs 15 € par personne / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Organisateur Comité des Fêtes de Villefranque (informations complémentaires disponibles sur l’application PanneauPocket)

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VILLEFRANQUE Villefranque 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 49 62 mairievillefranque@wanadoo.fr

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English :

Villefranque Festival: A Day of Games, Delicious Food, and Fun!

Mark your calendars! On Saturday, August 1, 2026, the village of Villefranque invites you to its traditional local festival, warmly organized by the Festival Committee.

Designed to bring together people of all ages, this day promises a wonderful time spent with family or friends. On the agenda: fun games for young and old, a complimentary aperitif, a delicious picnic-style meal, and great live music to set the tone for your evening!

The Day’s Schedule

Starting at 5:00 PM: games for everyone

Enjoy a fun-filled afternoon with a variety of activities and games open to everyone:

The classic tug-of-war

The famous coconut toss

Ping-pong matches and many other surprises!

%C0 Starting at 7:00 p.m.: Cocktails and a festive evening

7:00 p.m.: Cocktails hosted by the Mayor to kick off the evening in a friendly atmosphere.

7:30 PM: A grand festive dinner accompanied by soft background music.

At the table: the dinner menu

To treat all our guests, the Festival Committee has put together a simple, hearty, and delicious meal:

A large buffet of appetizers

Delicious grilled meats cooked to perfection

A selection of cheeses

A fresh and colorful fruit salad

A handy tip: Don’t forget to bring your own cutlery!

Prices: 15 € per person / Free for children under 12

Organizer: Villefranque Festival Committee (additional information available on the PanneauPocket app)

L’événement Fête locale Villefranque a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65