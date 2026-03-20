Fête médiévale à Rochebaron

Château de rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Nous vous invitons à venir nombreux à la fête médiévale du château de Rochebaron !

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Château de rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44

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English :

Come one, come all to the medieval festival at Château de Rochebaron!

L’événement Fête médiévale à Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron