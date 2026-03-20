Fête médiévale à Rochebaron Bas-en-Basset
Fête médiévale à Rochebaron Bas-en-Basset samedi 25 juillet 2026.
Fête médiévale à Rochebaron
Château de rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Nous vous invitons à venir nombreux à la fête médiévale du château de Rochebaron !
.
Château de rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to the medieval festival at Château de Rochebaron!
L’événement Fête médiévale à Rochebaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron