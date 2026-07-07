Fête médiévale de Sextilis au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré
samedi 15 août 2026 · Échiré
Informations pratiques
Échiré
Fête médiévale de Sextilis au Château du Coudray-Salbart à Échiré
Chemin de Salbart Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Plongez au cœur du Moyen Âge avec les Chevaliers Pourpres ! Découvrez un campement médiéval animé, des démonstrations de combats, des ateliers, des contes des légendes arthuriennes et de nombreuses animations participatives. Entre jeux, énigmes autour d’Excalibur, héraldique et savoirs d’autrefois, petits et grands vivront une véritable aventure au temps des chevaliers.
De 10h00-18h30
Entrée 10 € // De 6 à 16 ans inclus 5,00 € .
Chemin de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07 contact@coudraysalbart.fr
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English : Fête médiévale de Sextilis au Château du Coudray-Salbart à Échiré
L’événement Fête médiévale de Sextilis au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Niort Marais Poitevin
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