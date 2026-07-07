Informations pratiques

Échiré

Fête médiévale de Sextilis au Château du Coudray-Salbart à Échiré

Chemin de Salbart Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Plongez au cœur du Moyen Âge avec les Chevaliers Pourpres ! Découvrez un campement médiéval animé, des démonstrations de combats, des ateliers, des contes des légendes arthuriennes et de nombreuses animations participatives. Entre jeux, énigmes autour d’Excalibur, héraldique et savoirs d’autrefois, petits et grands vivront une véritable aventure au temps des chevaliers.

De 10h00-18h30

Entrée 10 € // De 6 à 16 ans inclus 5,00 € .

Chemin de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07 contact@coudraysalbart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête médiévale de Sextilis au Château du Coudray-Salbart à Échiré

L’événement Fête médiévale de Sextilis au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Niort Marais Poitevin