Week-end portes ouvertes, Château de la Taillée, Échiré

Informations pratiques

Week-end portes ouvertes 19 et 20 septembre Château de la Taillée Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les Journées européennes du patrimoine au château de la Taillée

Profitez d’une visite libre des extérieurs du château, exceptionnellement ouverts au public, et découvrez les exposants présents tout au long du week-end. L’intérieur du château reste privé et ne se visite pas.

Au programme : artisans, créateurs, producteurs, auteurs, bien-être, exposition d’autos et de motos, animation musicale.

Restauration sur place le midi, sans réservation. Buvette ouverte tout le week-end.

Entrée gratuite. Parking sur place.

Château de la Taillée 372 rue de la Taillée, 79410 Echiré Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 16 72 44 33 Le château de la Taillée est construit de 1636 à 1642 par la famille protestante Du Fay de la Taillée. Mis en vente à la Révolution comme bien national, il est rendu quelques années plus tard à ses anciens propriétaires à leur retour d’émigration. Le château forme un quadrilatère composé d’un logis en fond de cour, et de communs cantonnés de tours-pigeonniers ; il constitue un ensemble architectural très homogène du XVIIe siècle.

Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Taillée

©château de la Taillée