Concert de La Bande à dédé au Château du Coudray-Salbart à Echiré Château du Coudray Salbart Échiré

Informations pratiques

Échiré

Concert de La Bande à dédé au Château du Coudray-Salbart à Echiré

Château du Coudray Salbart 1506 Chemin de Salbart Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 24 juillet, la taverne du château s’anime !

À partir de 19h00, venez profiter d’une soirée estivale au château du Coudray-Salbart en compagnie du groupe “La bande à Dédé”

Au programme

– Concert de Blues gaulois

– Une ambiance conviviale au cœur de la forteresse

– Un cadre historique exceptionnel pour profiter de l’été

– Comme chaque vendredi, la taverne vous proposera une sélection de boissons locales et artisanales.

– Et pour compléter la soirée, n’hésitez pas à apporter votre pique-nique et à le partager dans le cadre exceptionnel du château ! .

Château du Coudray Salbart 1506 Chemin de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07 contact@coudraysalbart.fr

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English : Concert de La Bande à dédé au Château du Coudray-Salbart à Echiré

L’événement Concert de La Bande à dédé au Château du Coudray-Salbart à Echiré Échiré a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 79