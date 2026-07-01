Concert de La Bande à dédé au Château du Coudray-Salbart à Echiré Château du Coudray Salbart Échiré
vendredi 24 juillet 2026 · Château du Coudray Salbart · Échiré
Informations pratiques
Échiré
Concert de La Bande à dédé au Château du Coudray-Salbart à Echiré
Château du Coudray Salbart 1506 Chemin de Salbart Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Vendredi 24 juillet, la taverne du château s’anime !
À partir de 19h00, venez profiter d’une soirée estivale au château du Coudray-Salbart en compagnie du groupe “La bande à Dédé”
Au programme
– Concert de Blues gaulois
– Une ambiance conviviale au cœur de la forteresse
– Un cadre historique exceptionnel pour profiter de l’été
– Comme chaque vendredi, la taverne vous proposera une sélection de boissons locales et artisanales.
– Et pour compléter la soirée, n’hésitez pas à apporter votre pique-nique et à le partager dans le cadre exceptionnel du château ! .
Château du Coudray Salbart 1506 Chemin de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07 contact@coudraysalbart.fr
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English : Concert de La Bande à dédé au Château du Coudray-Salbart à Echiré
L’événement Concert de La Bande à dédé au Château du Coudray-Salbart à Echiré Échiré a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 79
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