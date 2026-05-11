Fête mondiale du jeu Guéret
Fête mondiale du jeu Guéret samedi 30 mai 2026.
Guéret
Fête mondiale du jeu
6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Conseil Municipal d’Enfants vous donne rendez-vous pour un après-midi 100 % ludique !
Au programme
Anim’Ptits loups avec un jeu gonflable et du maquillage
La Ludothèque et son espace spécial tout-petit
La Micro-Folie avec des jeux autour de l’art
Un coin LEGO + exposition des créations des conseillers enfants
Des grands jeux en bois pour s’amuser en autonomie
Venez en famille ou entre amis partager un moment convivial placé sous le signe du jeu et de la bonne humeur ! .
6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
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English : Fête mondiale du jeu
L’événement Fête mondiale du jeu Guéret a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Guéret
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