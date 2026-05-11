Guéret

Fête mondiale du jeu

6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Conseil Municipal d’Enfants vous donne rendez-vous pour un après-midi 100 % ludique !

Au programme

Anim’Ptits loups avec un jeu gonflable et du maquillage

La Ludothèque et son espace spécial tout-petit

La Micro-Folie avec des jeux autour de l’art

Un coin LEGO + exposition des créations des conseillers enfants

Des grands jeux en bois pour s’amuser en autonomie

Venez en famille ou entre amis partager un moment convivial placé sous le signe du jeu et de la bonne humeur ! .

6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00

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English : Fête mondiale du jeu

L’événement Fête mondiale du jeu Guéret a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Guéret