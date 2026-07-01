Fête Nationale 14 juillet Gardanne
mardi 14 juillet 2026 · Gardanne
Informations pratiques
Gardanne
Fête Nationale 14 juillet
Mardi 14 juillet 2026 à partir de 17h30.
17h30 cérémonie officielle
20h spectacle
22h15 feu d’artifice (stade Savine)
22h30 Suite spectacle. Cours de la République Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La ville de Gardanne vous donne rendez-vous le mardi 14 juillet pour une journée festive, conviviale et riche en animations… Défilé, spectacle et feu d’artifice en centre-ville, gratuit
► 17h30 Cérémonie officielle défilé des forces de sécurité civile, municipale et militaire du Boulevard Bontemps au cours de la République, suivi de la cérémonie devant le monument aux morts, face à l’Hôtel de ville.
►Dès 19h petite restauration proposée par le Comité des Fêtes.
► De 20h à 21h sur le cours de la République, Haute tension Nouvelle génération vous offre un spectacle. Les plus grands classiques du cinéma, show 100 % féminin, chants, chorégraphies, paillettes… De Titanic à Bodyguard en passant par Le gendarme à St-Tropez, l’occasion sera unique de revivre en chansons cette filmographie française et étrangère.
► 22h15 Feu d’artifice pyromélodique au stade Savine.
► 22h30 Haute tension Nouvelle génération poursuit son show Live variétés, avec ses danseuses et ses performers sur le cours de la République .
Cours de la République Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 79 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The town of Gardanne invites you to join in on Tuesday, July 14, for a festive, friendly day packed with entertainment—a parade, a show, and fireworks in the town center—all free of charge.
L’événement Fête Nationale 14 juillet Gardanne a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Gardanne
À voir aussi à Gardanne (Bouches-du-Rhône)
- Visite guidée Cezanne pour les minots Office de tourisme de Gardanne Gardanne 7 juillet 2026
- Biver’party#1 Orchestre Alméras Music Live Gardanne 10 juillet 2026
- Gardan’ Party AMEL BENT Gardanne 24 juillet 2026
- Gardan’ Party THE AVENER Gardanne 25 juillet 2026
- Le petit festival de la forêt à l’Ecomusée Ecomusée de la Forêt Méditerranéenne Gardanne 28 juillet 2026