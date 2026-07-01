Informations pratiques

Gardanne

Fête Nationale 14 juillet

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 17h30.

17h30 cérémonie officielle

20h spectacle

22h15 feu d’artifice (stade Savine)

22h30 Suite spectacle. Cours de la République Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La ville de Gardanne vous donne rendez-vous le mardi 14 juillet pour une journée festive, conviviale et riche en animations… Défilé, spectacle et feu d’artifice en centre-ville, gratuit

► 17h30 Cérémonie officielle défilé des forces de sécurité civile, municipale et militaire du Boulevard Bontemps au cours de la République, suivi de la cérémonie devant le monument aux morts, face à l’Hôtel de ville.



►Dès 19h petite restauration proposée par le Comité des Fêtes.



► De 20h à 21h sur le cours de la République, Haute tension Nouvelle génération vous offre un spectacle. Les plus grands classiques du cinéma, show 100 % féminin, chants, chorégraphies, paillettes… De Titanic à Bodyguard en passant par Le gendarme à St-Tropez, l’occasion sera unique de revivre en chansons cette filmographie française et étrangère.



► 22h15 Feu d’artifice pyromélodique au stade Savine.



► 22h30 Haute tension Nouvelle génération poursuit son show Live variétés, avec ses danseuses et ses performers sur le cours de la République .

Cours de la République Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 79 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Gardanne invites you to join in on Tuesday, July 14, for a festive, friendly day packed with entertainment—a parade, a show, and fireworks in the town center—all free of charge.

L’événement Fête Nationale 14 juillet Gardanne a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Gardanne