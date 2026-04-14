Gardanne

Biver’party#1 Orchestre Alméras Music Live

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 19h. Parking des écoles Biver Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La ville de Gardanne organise comme chaque année la Biver’ Party. Venez vous restaurer sur la place de Biver dès 19h et profiter des concerts.

Au programme



►Dès 19h, le micro est à vous avec Viens Chanter !



Que vous soyez une star en devenir ou simplement amateur de musique, venez interpréter un ou deux morceaux et partager votre énergie avec le public.

L’inscription est gratuite et se fait sur la place de Biver, entre 16h et 18h30 ( tu viens avec une bande son sur clé USB (MP3) ou avec ton instrument pour un ou deux morceaux et tu es programmé(e) dans la foulée).

À la clé des cadeaux et des bons d’achat à gagner !



► À 20h30, place au spectacle avec Orchestre Alméras Music Live !!



Après avoir enflammé la scène l’été dernier, l’orchestre revient avec un tout nouveau show mêlant musique, danse, chant et effets visuels spectaculaires. Une soirée festive, rythmée par les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui, qui promet de faire danser toutes les générations !



► Foodtrucks et pizzaïolos locaux seront également présents pour combler les petites faims.



On compte sur vous pour venir chanter, danser et partager un beau moment de convivialité ! .

Parking des écoles Biver Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As it does every year, the town of Gardanne is hosting the Biver’ Party. Come enjoy a meal at Place de Biver starting at 7 p.m. and catch the concerts.

L’événement Biver’party#1 Orchestre Alméras Music Live Gardanne a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Gardanne