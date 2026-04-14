Inauguration cinéma 3 casino Cinéma 3 Casino Gardanne

Gardanne

Inauguration cinéma 3 casino

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 17h. Cinéma 3 Casino 13, cours Forbin Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La Ville de Gardanne a le plaisir de vous inviter à l’inauguration officielle du Cinéma 3 Casino, un lieu entièrement repensé pour offrir aux habitants et aux visiteurs une expérience culturelle et cinématographique de qualité.

Au programme de cette soirée festive



> De 17h00 à 18h15 Portes ouvertes Découvrez les coulisses du cinéma à travers une visite libre du site les trois salles de projection, le café ainsi que les différents espaces communs.



> 18h30 Cérémonie officielle



> Prises de parole des personnalités présentes



> Dévoilement de la plaque inaugurale par Monsieur le Maire



> Coupure officielle du ruban



> 19h15 Cocktail convivial La soirée se poursuivra autour d’un moment d’échange et de convivialité ouvert aux participants.



Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble l’ouverture de ce nouvel équipement culturel fraîchement rénové, qui contribuera à dynamiser la vie locale et à renforcer l’offre de loisirs sur notre territoire. .

Cinéma 3 Casino 13, cours Forbin Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur associationcinema3casino@gmail.com

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English :

The City of Gardanne is pleased to invite you to the official opening of the Cinéma 3 Casino, a venue that has been completely redesigned to offer residents and visitors a high-quality cultural and cinematic experience.

L’événement Inauguration cinéma 3 casino Gardanne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Gardanne