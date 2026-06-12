Fête Nationale à Montargis Montargis
Fête Nationale à Montargis Montargis lundi 13 juillet 2026.
Montargis
Fête Nationale à Montargis
Place du Pâtis Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale à Montargis
Au programme feu d’artifices et bal. .
Place du Pâtis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00
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English :
National Festival in Montargis
L’événement Fête Nationale à Montargis Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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