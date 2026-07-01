Fête nationale à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
samedi 11 juillet 2026 · Montoire-sur-le-Loir
Informations pratiques
Montoire-sur-le-Loir
Fête nationale à Montoire-sur-le Loir
Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Moment festif à Montoire-sur-le Loir dans le cadre de la fête nationale !
Fête nationale à Montoire-sur-le Loir. Programme de la soirée profitez d’un moment convivial avec la restauration sur place, laissez-vous émerveiller par le feu d’artifice à 23 h, puis prolongez la fête sur la piste de danse lors de la soirée DJ ! .
Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 00 29
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English :
Montoire-sur-le Loir celebrates its national holiday!
L’événement Fête nationale à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Vendome Territoires Vendomois