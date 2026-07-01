Informations pratiques

Montoire-sur-le-Loir

Fête nationale à Montoire-sur-le Loir

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Moment festif à Montoire-sur-le Loir dans le cadre de la fête nationale !

Fête nationale à Montoire-sur-le Loir. Programme de la soirée profitez d’un moment convivial avec la restauration sur place, laissez-vous émerveiller par le feu d’artifice à 23 h, puis prolongez la fête sur la piste de danse lors de la soirée DJ ! .

Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 00 29

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English :

Montoire-sur-le Loir celebrates its national holiday!

L’événement Fête nationale à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Vendome Territoires Vendomois