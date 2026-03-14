Fête Nationale à Pompadour

Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête Nationale à Pompadour organisée par le Comité des fêtes, le CA Pompadour Rugby et Basket, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Pompadour.

– 10h30 défilé des pompiers et des cavaliers départ de la mairie

– 19h repas populaire sur la place de la Poste

– 23h feu d’artifice tiré des terrasses du château et à regarder depuis l’hippodrome,

– 23h30 bal populaire (place de la Poste)

Fête foraine l’après-midi et en soirée. .

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 30 43

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English : Fête Nationale à Pompadour

L’événement Fête Nationale à Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze