Fête nationale à Rezé Parc des Mauhaudières – Jacques Floch Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 19:00 –

Gratuit : oui En famille, Tout public

Au programme : animations, musique, le tout dans une ambiance conviviale !19h15 : concert de Maxpeyyy, rappeur rezéen aux sonorités urbaines et pop, mêlant énergie street et mélodies accrocheuse.20h : l’équipe masculine de majorettes, les Queen A Man, ambiancera la fête pour un hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen. Un spectacle cassant les codes qui va ambiancer le parc des Mahaudières – Jacques-Floch.21h : un groupe à l’énergie contagieuse, Cut the Alligator, entrera en scène pour un concert soul aux accents funk, gospel, blues et jazz.23h : place au spectacle « Astro Diva » avec la compagnie Elixir et sa parade de lumière et de feu autour de personnages extravagants. Une ballade céleste hypnotisante mêlant lasers, lumières et effets pyrotechniques. La fête se terminera en musique avec DJ Ozac qui fera danser les Rezéennes et les Rezéens dès 23h30. Lundi 13 juillet 2026 de 19h à 1h, parc des Mahaudières – Jacques-Floch. Bar et restauration sur place. Restriction de circulation :Afin de garantir la sécurité du public, l’avenue Plancher sera interdite à la circulation du lundi 13 juillet à 14h au mardi 14 juillet à 2h. Le stationnement sera interdit avenue Plancher, du dimanche 12 juillet à 7h au mardi 14 juillet à 3h. L’allée du parc des Mahaudières sera interdite à la circulation du lundi 13 juillet à 18h au mardi 14 juillet à 2h

Parc des Mauhaudières – Jacques Floch Rezé 44400



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