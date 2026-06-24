FÊTE NATIONALE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS JARDIN PUBLIC Villefranche-de-Lauragais
lundi 13 juillet 2026 · JARDIN PUBLIC · Villefranche-de-Lauragais
Informations pratiques
Villefranche-de-Lauragais
FÊTE NATIONALE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
JARDIN PUBLIC 2 Rue de la République Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Comme chaque année, Villefranche-de-Lauragais vous invite à célébrer la fête nationale dans une ambiance conviviale et festive. Rendez-vous le lundi 13 juillet 2026 pour une soirée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et des retrouvailles !
Au Programme
-18h30 Commémoration et verre de l’amitié au Square Charles de Gaulle
-19h Après le temps de commémoration, place à la fête ! En famille, entre amis ou entre voisins, venez profiter d’une soirée estivale animée au jardin public et partager un moment convivial au rythme de la musique.
Au menu
Pour les Adultes
-Salade composée
-Cassoulet aux manchons
-Fromage
-Croustade maison
-Vin rouge ou rosé
-Enfants
Pour les enfants
-Jambon blanc / mousse de canard
-Saucisse grillée et haricots
-Fromage
-Dessert
Pensez à apporter vos couverts 15 .
JARDIN PUBLIC 2 Rue de la République Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As it does every year, Villefranche-de-Lauragais invites you to celebrate Bastille Day in a warm and festive atmosphere. Join us on Monday, July 13, 2026, for an evening filled with togetherness, good cheer, and reunions!
L’événement FÊTE NATIONALE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne)
- BAL DES POMPIERS AU CENTRE DE SECOURS Villefranche-de-Lauragais 4 juillet 2026
- LE FCV FÊTE SES 120 ANS STADE MUNICIPAL Villefranche-de-Lauragais 4 juillet 2026
- VIDE-GRENIER Villefranche-de-Lauragais 5 juillet 2026
- CONCERT ORGUES ET CUIVRES ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Villefranche-de-Lauragais 12 juillet 2026