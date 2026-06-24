FÊTE NATIONALE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS JARDIN PUBLIC Villefranche-de-Lauragais

Informations pratiques

Villefranche-de-Lauragais

FÊTE NATIONALE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

JARDIN PUBLIC 2 Rue de la République Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Comme chaque année, Villefranche-de-Lauragais vous invite à célébrer la fête nationale dans une ambiance conviviale et festive. Rendez-vous le lundi 13 juillet 2026 pour une soirée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et des retrouvailles !

Au Programme

-18h30 Commémoration et verre de l’amitié au Square Charles de Gaulle

-19h Après le temps de commémoration, place à la fête ! En famille, entre amis ou entre voisins, venez profiter d’une soirée estivale animée au jardin public et partager un moment convivial au rythme de la musique.

Au menu

Pour les Adultes

-Salade composée

-Cassoulet aux manchons

-Fromage

-Croustade maison

-Vin rouge ou rosé

-Enfants

Pour les enfants

-Jambon blanc / mousse de canard

-Saucisse grillée et haricots

-Fromage

-Dessert

Pensez à apporter vos couverts 15 .

JARDIN PUBLIC 2 Rue de la République Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 60 12

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English :

As it does every year, Villefranche-de-Lauragais invites you to celebrate Bastille Day in a warm and festive atmosphere. Join us on Monday, July 13, 2026, for an evening filled with togetherness, good cheer, and reunions!

L’événement FÊTE NATIONALE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE