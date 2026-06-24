Fête nationale aux étangs des Bourdellières Les hautes bourdellières Chenay

Informations pratiques

Chenay

Fête nationale aux étangs des Bourdellières

Les hautes bourdellières Etang des Bourdellières Chenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Journée champêtre, festive et conviviale !

· Matin et après midi concours de belote, 4 parties le matin, 4 l’après midi (8 € par personne /un lot pour tous).

· Toute la journée jeux ludiques pour les enfants (gratuit).

· Toute la journée carte de pêche aux mares (1 € la journée).

· 12h45 repas sur réservation à 13 € ou stand de grillade sans réservation. Sandwichs chipo/merguez à 2 ou 3 €.

· 14h concours de pétanque (5 € la doublette). .

Les hautes bourdellières Etang des Bourdellières Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 60 97 66 rassetsophie@orange.fr

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English : Fête nationale aux étangs des Bourdellières

L’événement Fête nationale aux étangs des Bourdellières Chenay a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays Mellois