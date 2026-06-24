Fête nationale aux étangs des Bourdellières Les hautes bourdellières Chenay
mardi 14 juillet 2026 · Les hautes bourdellières · Chenay
Informations pratiques
Chenay
Fête nationale aux étangs des Bourdellières
Les hautes bourdellières Etang des Bourdellières Chenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 18:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Journée champêtre, festive et conviviale !
· Matin et après midi concours de belote, 4 parties le matin, 4 l’après midi (8 € par personne /un lot pour tous).
· Toute la journée jeux ludiques pour les enfants (gratuit).
· Toute la journée carte de pêche aux mares (1 € la journée).
· 12h45 repas sur réservation à 13 € ou stand de grillade sans réservation. Sandwichs chipo/merguez à 2 ou 3 €.
· 14h concours de pétanque (5 € la doublette). .
Les hautes bourdellières Etang des Bourdellières Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 60 97 66 rassetsophie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête nationale aux étangs des Bourdellières
L’événement Fête nationale aux étangs des Bourdellières Chenay a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Chenay (Deux-Sèvres)
- Rallye pédestre Les hautes Bourdellières Chenay 14 juillet 2026
- Logis de Brieuil, Logis de Brieuil, Chenay 19 septembre 2026
- La maison forte vous ouvre ses portes !, Logis de Brieuil, Chenay 19 septembre 2026