Fête Nationale Barbentane
lundi 13 juillet 2026 · Barbentane
Informations pratiques
Barbentane
Fête Nationale
Du lundi 13 au mardi 14 juillet 2026. Cours Jean Baptiste Rey Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale à Barbentane.
C’est une fête nationale animée qui vous attend !
Dimanche 13 juillet pour la Fête nationale, rendez-vous sur le Cours, avec une soirée gypsy animée par Tonino ! Vous souhaitez déguster le menu Pistou proposé par la municipalité ? Il vous suffit de réserver votre repas directement en mairie.
Lundi 14 juillet, la commune de Barbentane vous attend sur le Cours pour le traditionnel déjeuner républicain !
Défilé de voitures anciennes et démonstration de danse. .
Cours Jean Baptiste Rey Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85
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English :
National Day in Barbentane.
L’événement Fête Nationale Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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