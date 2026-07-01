Informations pratiques

Barbentane

Fête Nationale

Du lundi 13 au mardi 14 juillet 2026. Cours Jean Baptiste Rey Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale à Barbentane.

C’est une fête nationale animée qui vous attend !



Dimanche 13 juillet pour la Fête nationale, rendez-vous sur le Cours, avec une soirée gypsy animée par Tonino ! Vous souhaitez déguster le menu Pistou proposé par la municipalité ? Il vous suffit de réserver votre repas directement en mairie.



Lundi 14 juillet, la commune de Barbentane vous attend sur le Cours pour le traditionnel déjeuner républicain !

Défilé de voitures anciennes et démonstration de danse. .

Cours Jean Baptiste Rey Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

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English :

National Day in Barbentane.

L’événement Fête Nationale Barbentane a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence