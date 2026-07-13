Informations pratiques

Beaulieu-lès-Loches

Fête nationale

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

En partenariat avec le conseil municipal, venez partager ces festivités dés 16h grands jeux, animations, apéritif (18h30), repas partagé (20h) et mapping sur les murs de l’abbaye (22h).

En partenariat avec le conseil municipal de Beaulieu, venez partager ces festivités dés 16h !

16h grands jeux et animations pour la famille.

18h30 apéritif Républicain offert par la mairie.

20h repas partagé sur la place Venez avec ce qu’il vous fera plaisir de partager. Le tout au son des chansons et de l’orgue de Barbarie de Anne Luneau.

22h mapping sur les murs de l’abbaye des œuvres de Frantz Doztal. .

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

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English :

In partnership with the city council, come join us for these festivities starting at 4:00 p.m.: games, entertainment, drinks and appetizers (6:30 p.m.), a potluck dinner (8:00 p.m.), and a light show projected onto the abbey walls (10:00 p.m.).

L’événement Fête nationale Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire