Fête nationale du 13 juillet Gauchy Gauchy

Informations pratiques

Gauchy

Fête nationale du 13 juillet Gauchy

8 Avenue Adrien Renard Gauchy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La Municipalité de Gauchy vous donne rendez-vous pour célébrer ensemble la Fête nationale lors d’une soirée festive et ouverte à tous !

Soirée dansante en plein air animée par DJ High Resistance de 18h à 22h , Mail, derrière la mairie.

Buvette et petite restauration assurées par le Comité des Fêtes.

Rassemblement et distribution gratuite de lampions à 21h30, parking de la mairie.

Départ de la retraite aux flambeaux à 22h, parking de la mairie

Grand feu d’artifice à23h, stade R. Barran

En famille, entre amis ou entre voisins, venez partager ce moment festif et profiter des animations proposées tout au long de la soirée.

Participation libre et gratuite.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la Fête nationale !

La Municipalité de Gauchy vous donne rendez-vous pour célébrer ensemble la Fête nationale lors d’une soirée festive et ouverte à tous !

Soirée dansante en plein air animée par DJ High Resistance de 18h à 22h , Mail, derrière la mairie.

Buvette et petite restauration assurées par le Comité des Fêtes.

Rassemblement et distribution gratuite de lampions à 21h30, parking de la mairie.

Départ de la retraite aux flambeaux à 22h, parking de la mairie

Grand feu d’artifice à23h, stade R. Barran

En famille, entre amis ou entre voisins, venez partager ce moment festif et profiter des animations proposées tout au long de la soirée.

Participation libre et gratuite.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la Fête nationale ! .

8 Avenue Adrien Renard Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 08 72 72 com@ville-gauchy.fr

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English :

The Municipality of Gauchy invites you to join us in celebrating National Day during a festive evening open to everyone!

Open-air dance party hosted by DJ High Resistance from 6:00 p.m. to 10:00 p.m., on the Mail, behind City Hall.

Refreshments and light snacks provided by the Festival Committee.

Gathering and free distribution of lanterns at 9:30 p.m., town hall parking lot.

Torchlight procession begins at 10:00 p.m., town hall parking lot.

Grand fireworks display at 11:00 p.m., R. Barran Stadium

Whether with family, friends, or neighbors, come share this festive moment and enjoy the entertainment offered throughout the evening.

Admission is free and open to all.

We hope to see many of you there to celebrate National Day together!

L’événement Fête nationale du 13 juillet Gauchy Gauchy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Saint-Quentinois